В Германии заявили, что намерены добиться безопасного мира без ядерного оружия

В первой германской стратегии национальной безопасности указано, что безопасный мир без ядерного оружия остается целью правительства Германии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе говорится, что Германия продолжит укреплять свою приверженность поддержанию глобальной архитектуры контроля над вооружениями, ядерного разоружения и нераспространения на основе Договора о нераспространении ядерного оружия.

Власти страны подчеркнули, что целью ФРГ остается безопасный мир без ядерного оружия.

Кроме того, Германия намерена позаботиться о правах людей и демократии, уделять внимание верховенству закона в странах, которые приобретают ядерное оружие.

В то же время германское правительство принимает во внимание интересы НАТО и безопасности, геостратегическую ситуацию и требования расширения европейского сотрудничества в области вооружений, говорится в документе.