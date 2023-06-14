Этим вопросом должна заниматься Генпрокуратура

Вопросом призывов к "политическим смертникам" сменить власть в Армении должна заниматься Генпрокуратура. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя призыв депутата от оппозиционной фракции "Армения" Агвана Варданяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в такой форме премьер ответил на призыв депутата сформировать отряд из "смертников", которые как смертники готовы пойти до конца для свержения власти.

"Что касается смертников, то нужно выразить надежду, что в их числе будет отряд специального назначения дезертиров времен 44-дневной войны (в "Арцахе" - ред.), для решения этого вопроса. Считаю, что они нашли "правильный метод" адаптации", - сказал Пашинян.

Он отметил, что "политическая линия его власти" заключается в следующем: верховенство закона и диктатура закона.

"Хочу сказать следующее: все те, кто преступят закон, окажутся по предусмотренным им направлениям", - сказал он.