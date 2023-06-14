Стало известно о планах увеличения гарнизона НАТО в Европе

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе примут военные планы по развертыванию свыше 300 тысяч военных на территории альянса при поддержке значительных воздушных и морских сил. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил", - заявил Столтенберг.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.