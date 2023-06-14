https://news.day.az/world/1573442.html Стало известно о планах увеличения гарнизона НАТО в Европе
Стало известно о планах увеличения гарнизона НАТО в Европе
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе примут военные планы по развертыванию свыше 300 тысяч военных на территории альянса при поддержке значительных воздушных и морских сил. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил", - заявил Столтенберг.
Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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