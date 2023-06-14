Lamborghini известного российского певца загорелась в Москве

Lamborghini загорелась во время движения на Смоленском бульваре в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, спорткар принадлежит певцу Николаосу (Николай Гришкин - настоящее имя).

"Да, все в порядке, все обошлось. Машинку быстренько потушили. Просто ехали и машина начала дымиться. К счастью, нашлись огнетушители, все обошлось", - рассказал артист.

Также появились кадры с места инцидента.

Николаос - российский исполнитель, композитор, экс-лидер группы Male/Female.