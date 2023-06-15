https://news.day.az/world/1573499.html Франция поставит Армении 50 бронетранспортеров
Франция поставит Армении 50 бронетранспортеров
Франция поставит Армении 50 единиц бронетранспортеров VAB MK3.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, о поставках в одном из интервью заявил директор Института прогнозирования и безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.
О сроках и графике поставок не сообщается. Информация насчет поставок бронемашин в открытых источниках начала циркулировать еще в середине мая. Однако комментариев с французской стороны не было.
По словам Дюпюи, помимо упомянутых средств, обсуждается возможность закупки Арменией бронеавтомобилей Bastion и Sherpa производства французской компании Arquus.
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