Молдова раскрыла нюанс выхода из СНГ

В Молдове, ранее изъявившей желание как можно скорее выйти из Содружества независимых государств (СНГ), заявили о наличии нюанса денонсирования соглашения. Глава Минэкономразвития республики Дмитрий Алайба подчеркнул, что Кишинев намерен сохранить ряд соглашений, подписанных в рамках объединения, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента - выбор народа Молдовы ясен", - заявил он.

При этом министр отметил, что власти хотят сохранить выгодные для экономики страны соглашения, которые ранее были подписаны в рамках СНГ, разорвав лишь те, которые являются неэффективными.