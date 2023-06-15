Мэр Майами вступил в борьбу за пост президента США

Мэр Майами Фрэнсис Суарес официально выдвинул свою кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, передает Day.Az.

45-летний американец кубинского происхождения Суарес в 2017 году был избран мэром Майами, а в 2021 году переизбран на второй срок.

Отметим, что ранее в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев вступили экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.