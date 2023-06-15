Огромный окунь на глазах у рыбаков целиком проглотил акулу в США

В Атлантическом океане рыбаки стали невольными свидетелями того, как огромная 227-килограммовая рыба целиком проглотила черноносую серую акулу. Об этом пишет Daily Mirror.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел недалеко от города Гудленд в американском штате Флорида. По словам капитана рыболовецкого судна Джона Броссарда, он и его коллеги находились недалеко от берега, когда у яхты начали плавать три гуасы, принадлежащие семейству каменных окуней.

"Мы просто подумали: "Ух ты, невероятно! Что-то собирается съесть акулу, и это нечто больше, чем акула", - рассказал он.

Вскоре рыбаки поймали на удочку черноносую акулу. Однако вытащить ее на борт они не успели, поскольку одна из гуас проглотила ее целиком и, порвав леску, уплыла восвояси.

После этого Броссарда невольно задался вопросом, могут ли акулы в этих краях похвастаться репутацией, способной заставить других обитателей океана бояться их.

"Я думаю, иногда да, иногда нет. Но в большинстве случаев - нет", - решил он.

Отметим, что гуасы, как правило, живут на глубине от 5 до 50 метров. Взрослые рыбы могут достигать двух с половиной метров в длину. Их вес составляет порядка 180 килограммов, однако встречаются и особи весом 455 кг.