ЕС исключил пять китайских фирм из санкционного списка

Евросоюз (ЕС) исключил пять китайских компаний из готовящегося санкционного списка после того, как Пекин пообещал прекратить поставки товаров военного назначения в Россию. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники газеты рассказали, что в проекте санкционного списка ЕС еще остаются три компании из Китая. Изначально планировалось, что санкции введут в отношении восьми компаний.

"Пять китайских фирм были предварительно исключены из списка после переговоров с китайскими дипломатами в Брюсселе. Китайская сторона заявила, что будет работать над тем, чтобы эти предприятия прекратили перепродажу высокотехнологичных товаров европейского производства, которые поступают российской армии", - пишет SCMP.

По информации газеты, три оставшихся предприятия оказались российскими, работающими в Китае, поэтому они останутся в санкционном списке. При этом в издании подчеркнули, что если китайские фирмы продолжат продавать запрещенные европейские товары России, то они могут быть снова добавлены в этот список.

Два дипломата ЕС заявили изданию, что договоренность можно рассматривать как проверку того, будет ли Китай действовать добросовестно.