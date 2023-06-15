https://news.day.az/world/1573551.html Япония приняла уникальный закон - ВИДЕО
Япония приняла уникальный закон - ВИДЕО
Япония приняла закон, позволяющий начать экспорт оружия впервые со времен Второй мировой войны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новый закон также дает возможность производить больше оружия для нужд самой японской армии.
Также принят закон об укреплении оборонно-промышленного комплекса страны.
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