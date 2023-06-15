Япония приняла уникальный закон
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Япония приняла закон, позволяющий начать экспорт оружия впервые со времен Второй мировой войны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Новый закон также дает возможность производить больше оружия для нужд самой японской армии.

Также принят закон об укреплении оборонно-промышленного комплекса страны.