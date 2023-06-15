В Иране продолжаются репрессиии против общества

Службы безопасности Ирана за последние несколько дней провели серию арестов отдельных лиц, в том числе студентов и гражданских активистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, сообщения из социальных сетей и правозащитных сайтов указывают на то, что по меньшей мере 12 граждан были арестованы.

По данным правозащитной организации Hengaw, в воскресенье, 11 июня, четыре человека по имени Мохсен Джавадифар, Шафи Азир, Расул Джавадифар и Моса Ардешири были насильно задержаны спецслужбами КСИР в Пираншехре.

Арест Мохсена Джавадифара был особенно жестоким, поскольку колонна из примерно тринадцати автомобилей ворвалась в дом его семьи в 3 часа ночи. Беспокойство вызывает также местонахождение Мохсена Джавадифара и Мусы Ардешири, поскольку попытки их семей найти их не увенчались успехом.

Правозащитники также сообщили, что еще шесть граждан были арестованы правительственными войсками одновременно в трех близлежащих деревнях.

Кроме того, несколько студенческих союзов сообщили об аресте Педрама Мойни, аспиранта кафедры политической социологии исследовательского отдела Университета Азад.

Агенты службы безопасности провели обыск на рабочем месте Мойни в Бане, провинция Курдистан, что привело к его задержанию. На арест Мойни не было надлежащего ордера, а его личные вещи, в том числе мобильный телефон, были конфискованы во время обыска.

Педрам Мойни ранее был арестован во время общенациональных протестов движения "Женщины, жизнь, свобода", подвергся жестокому обращению и получил травмы головы и лица.

В настоящее время нет данных об официальном обвинении задержанных лиц.

Продолжающиеся репрессии против гражданского общества Ирана в течение последних восьми месяцев вызывают серьезную озабоченность, несмотря на поверхностные заявления о предоставлении амнистий судебными органами Ирана.

Ранее мы писали о том, что в Иране казнены четыре человека.