Россия форсирует открытие генконсульства в Зангезуре

Сроков открытия российского консульства в армянском Гафане пока нет, но российская сторона пытается форсировать процесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал советник-посланник посольства РФ Максим Селезнев.

"Мы пытаемся открыть консульство как можно быстрее. Мы сегодня с коллегами из Москвы обследовали вместе с мэрией Гафана несколько объектов, которые могли бы нам подойти. И хочу сказать, что есть определенные решения, с которыми мы будем дальше работать", - сказал дипломат.

По его словам, генеральное консульство выполняет две основные функции: собственно консульские услуги и политическую функцию.

"Мы будем ближе к людям, к руководству города, области. Не скрою - здесь большое российское присутствие: экономическое, военное, пограничное. И открытие генконсульства - это очередной шаг к укреплению наших позиций", - добавил Селезнев.

С учетом того, что в Гафане ранее консульство уже открыл Иран, дипломат заявил, что российская сторона будет рада сотрудничеству с иранскими коллегами.

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