Турецкие военные продолжают ликвидацию террористов

Минобороны Турции сообщило в четверг о нейтрализации еще 16 террористов в сирийских районах Талль-Рыфат и Мюнбич.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в ведомстве подчеркнули решимость турецкой армии к ликвидации угрозы терроризма в регионе.

"Вооруженные силы Турции продолжат шаги по уничтожению террористов, организовавших атаку на расположение турецких военнослужащих", - отмечается далее в сообщении.

Общее число боевиков, ликвидированных в последние дни на севере Сирии, достигло 57.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РКК в списки террористических организаций.

В последние годы РКК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РКК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РКК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).

Ранее мы сообщали о том, что Турция нанесла мощный удар по террористам.