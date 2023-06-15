Оман анонсирует соглашение между США и Ираном?

Иран и США близки к заключению соглашения об обмене пленными, осталось доработать детали документа, заявил министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иран и США близки к заключению соглашения об обмене пленными, - цитирует в четверг министра иранское агентство IRNA. - Осталось лишь договориться по техническим вопросам".

По словам главы МИД Омана, Иран также серьезно настроен достичь договоренности с США по ядерной проблематике. "Я вижу серьезность намерений Вашингтона и Тегерана, переговорщики которых пытаются спасти ядерную сделку 2015 года (о преодолении кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана - прим. ТАСС), - сказал он. - Маскат считает, что руководство Ирана серьезно настроено на достижение соглашения, и если другая сторона (Америка) добросовестно подойдет к этому, они (Иран) готовы ответить тем же".

Отметим, что это не первые сообщения о возможном обмене заключенными между Ираном и США.