МИД РФ скептически относится к иранскому газовому хабу

Идея Ирана о создании газового хаба с участием России требует экспертной проработки, заявил замглавы МИД России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ

"Тут вопрос действительно требует экспертной проработки. Дело в деталях", - сказал он журналистам.

Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран при участии России, Туркменистана и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива.

Некоторое время назад мы проводили анализ между турецким и иранским проектом газового хаба.

