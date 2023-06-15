Малайзия задумала стать новым Китаем

Малайзия хочет заманить к себе американские корпорации Microsoft и Google и позиционировать себя как нейтральную базу для замены КНР в цепочке поставок на фоне растущей напряженности между США и Китаем. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на министра торговли Малайзии Зафрула Абдул Азиза, передает Day.Az.

"Мы занимаем нейтральную позицию и являемся частью критической цепочки поставок. Мы привлекаем столько [компаний], сколько можем и постепенно зарекомендовали себя как центр обработки данных", - отметил глава ведомства.

Инвестиционный успех Малайзии в этом году включает в себя привлечение таких компаний, как Tesla и Amazon. Tesla планирует импортировать свои электромобили в страну, а Amazon к 2037 году инвестирует около $6 млрд в инфраструктуру облачных вычислений.

Нарастающая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином все больше подталкивает глобальный бизнес к развитию технологий за пределами Китая.

По данным SCMP, Малайзия соперничает с другими странами Юго-Восточной Азии, такими как Вьетнам и Таиланд, за инвестиции, направленные на создание новых цепочек поставок.

Также издание указало, что экономика Малайзии в значительной степени зависит от торговли и уязвима от любых перебоев, особенно с участием Китая, ее крупнейшего партнера с 2009 года.