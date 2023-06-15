Япония выразила протест КНДР

Японские власти выразили протест руководству КНДР, так как Северная Корея выпустила 15 июня две баллистические ракеты. Об этом заявила журналистам парламентский замминистра обороны островного государства Кими Онода, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Подобные действия КНДР совершенно неприемлемы (...) В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине", - сказала она.

По ее словам, ракеты упали в водах, экономически принадлежащим Японии, возле префектуры Исикава и несут угрозы безопасности для страны.

Запуск ракеты Северной Кореи произошел днем 15 июня в сторону Японского моря.

До этого КНДР проводили запуск космической ракеты "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником на борту. Однако у ракеты возникли проблемы с двигателями, и она упала в Желтое море.