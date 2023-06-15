https://news.day.az/world/1573727.html Крупный пожар в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Крупный пожар в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Крупный пожар начался в районе проспекта Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщают, что над местом возгорания поднялись клубы черного дыма, которые видны из разных частей города.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, горят старые дома кирпичной постройки в районе дома 44 на проспекте Обуховской Обороны.
Подробности уточняются. На месте работают пожарные. Тушение продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре