Крупный пожар в Санкт-Петербурге

Крупный пожар начался в районе проспекта Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщают, что над местом возгорания поднялись клубы черного дыма, которые видны из разных частей города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, горят старые дома кирпичной постройки в районе дома 44 на проспекте Обуховской Обороны.

Подробности уточняются. На месте работают пожарные. Тушение продолжается.