Турецкий МИД требует ответов у посла Швейцарии

Посол Швейцарии в Анкаре Жан-Даниэль Рух был вызван в четверг в МИД Турции в ответ на имевшую место накануне в Цюрихе провокацию в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, с главой диппредставительства встретился заместитель главы МИД Турции посол Мехмет Кемаль Бозай.

По данным диписточников в Анкаре, до сведения швейцарского дипломата доведена недопустимость любых форм провокаций в адрес президента Турции и санкционирования подобного рода акций.

Турция призвала власти Швейцарии к скорейшему расследованию и привлечению к ответственности всех причастных к провокации.

Группа под названием "Коллектив революционной забастовки Цюриха" организовала 14 июня антитурецкую акцию у одного из офисов банка UBS в Цюрихе, в ходе которой сожгла также флаг Турции.

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