https://news.day.az/world/1573732.html Глава минобороны Турции на встрече с генсеком НАТО
Глава минобороны Турции на встрече с генсеком НАТО
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел в четверг встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в штаб-квартире Альянса в Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО. Состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности.
Яшар Гюлер довел до Столтенберга позицию Турции по актуальным вопросам.
Ранее мы писали о том, что в Турции обсудили действия Швеции в связи со вступлением в НАТО.
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