Глава минобороны Турции на встрече с генсеком НАТО

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел в четверг встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в штаб-квартире Альянса в Брюсселе на полях заседания министров обороны стран-членов НАТО. Состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности.

Яшар Гюлер довел до Столтенберга позицию Турции по актуальным вопросам.

Ранее мы писали о том, что в Турции обсудили действия Швеции в связи со вступлением в НАТО.