Невестка короля Великобритании Карла III Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с леопардовым принтом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на таблоид Daily Mail.

15 июня супруга принца Уильяма посетила детский центр Riversley Park в Нанитоне (графство Йоркшир, Англия). Для визита принцесса Уэльская выбрала зеленое платье-рубашку длины миди бренда Cefinn с леопардовым принтом. Его дополнили белые туфли-лодочки на каблуке Jimmy Choo и миниатюрная сумка Mulberry в тон обуви.

Визит был осуществлен в рамках деятельности "Центра раннего детства при Королевском фонде", учрежденного Кейт Миддлтон в июне 2021 года.