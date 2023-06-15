https://news.day.az/world/1573754.html Правительственные учреждения США подверглись кибератаке - арестован гражданин РФ
Правительственные учреждения США подверглись кибератаке - арестован гражданин РФ
Гражданин России Руслан Астамиров, обвиняемый в причастности к кибервымогательствам, арестован в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве юстиции США.
По подозрению следствия, 20-летний молодой человек непосредственно осуществил как минимум пять атак на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit.
Астамиров должен предстать перед судом. И он стал третьим обвиненным членом коллектива хакеров, которым вменяют использование LockBit, и вторым задержанным из них
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре