Правительственные учреждения США подверглись кибератаке

Гражданин России Руслан Астамиров, обвиняемый в причастности к кибервымогательствам, арестован в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

По подозрению следствия, 20-летний молодой человек непосредственно осуществил как минимум пять атак на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit.

Астамиров должен предстать перед судом. И он стал третьим обвиненным членом коллектива хакеров, которым вменяют использование LockBit, и вторым задержанным из них