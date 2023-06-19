Приплывшая на пляж в Испании акула напугала туристов

На испанском курорте недалеко от Аликанте акула вызвала панику среди туристов.

Как сообщает Daily Mail, у одной из женщин случилась истерика из-за увиденного, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел еще 15 июня. Отдыхающие увидели, как хищная рыба плавает прямо неподалеку от берега, и сняли все на видео.

Спасатели тут же призвали туристов срочно покинуть море. В этот момент одна пожилая женщина осознала, что акула находится рядом с ней. Другие отдыхающие помогли ей выбраться.

Отмечается, что речь, скорее всего, идет о голубой акуле примерно 2,1 метра в длину. Полицейские и спасатели попытались найти хищницу, но не смогли.

Данный вид акулы очень распространен в водах субтропического и умеренного пояса. Такая хищница представляет угрозу для человека. Известно о десятках неспровоцированных нападений голубой акулы на человека. Некоторые их них закончились летальным исходом.