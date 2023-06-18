Иран сообщает о ликвидации террористов

Пограничная служба Ирана ликвидировала группу террористов на юго-востоке страны, сообщил командующий службой провинции Систан и Белуджистан полковник Реза Шоджаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, члены бандформирования пытались проникнуть на территорию страны, однако некоторых из них выследили и задержали силовики. В ходе столкновения один из террористов был убит, несколько человек ранены, остальные бежали.

За последние годы Систан и Белуджистан подверглись нескольким террористическим атакам, направленным как против гражданских лиц, так и против представителей силовых структур.