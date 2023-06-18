https://news.day.az/world/1574395.html Пашинян вслед за Варданяном попал в "черный список" Украины
Пашинян вслед за Варданяном попал в "черный список" Украины
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна вслед за российским беглым олигархом Рубеном Варданяном внесли в сайт "Миротворец".
Как сообщает в воскресенье Day.Az, причиной стал юмористический пост "Панорамы", в котором якобы Пашинян пообещал при необходимости ввести в Киев миротворческий контингент ОДКБ.
Ранее в санкционную базу "Миротворца" внесли Рубена Варданяна. По сообщениям украинских СМИ, в списке он значится как лицо, подлежащее "немедленному задержанию и передаче в правоохранительные органы Украины и стран НАТО".
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