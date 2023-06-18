Землетрясение в Турции

В Турции произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD), сегодня примерно в 18:36 по местному времени в районе Пютюрге Малатьи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.