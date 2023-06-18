https://news.day.az/world/1574406.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В Турции произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD), сегодня примерно в 18:36 по местному времени в районе Пютюрге Малатьи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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