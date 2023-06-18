Китай обвинил Великобританию

Представитель посольства Китая в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона. Об этом сообщается на сайте китайской дипмиссии, передает Day.Az.

"Британская сторона позволила определенному лицу из региона Тайваня посетить Соединенное Королевство и организовала встречу соответствующего чиновника с упомянутым человеком. Это действие является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", - говорится в заявлении.

Посольство Китая призвало Лондон прекратить официальные контакты с властями Китая, в ином случае это на это будет применены действия со стороны Пекина.