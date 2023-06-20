Жители Швейцарии одобрили переход к углеродной нейтральности к 2050-му

Жители Швейцарии проголосовали на референдуме за закон о защите климата. Он предполагает переход к углеродной нейтральности к 2050-му году. Предполагается, что для этого нефть и газ заменят возобновляемыми источниками энергии.

Швейцария станет углеродно нейтральной к 2050-му году. Новый закон о защите климата поддержали на референдуме почти 60% жителей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, он предполагает, что Швейцария сократит зависимость от импорта нефти и газа, заменив их возобновляемыми источниками энергии, и что в течение следующих десяти лет на ветровые и солнечные электростанции потратят 2 млрд швейцарских франков - примерно 2,2 млрд долларов.

На проведении референдума настаивала крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP), утверждая, что климатический закон вызовет повышение цен на энергоносители. Тем не менее результат голосования оказался не в её пользу.

Проблемы климата особенно остро стоят в Швейцарии, так как там очень быстро тают ледники: только в прошлом году они потеряли более 6% своего объема. Сокращение выбросов углекислого газа может помочь замедлить разрушительный процесс, считают ученые.