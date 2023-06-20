США увеличили экпорт сжиженного газа

В апреле 2023 года США экспортировали 374,4 млрд куб. футов (около 10,6 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 2,2% больше, чем в марте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ежемесячный отчет Министерства энергетики США, экспорт СПГ в апреле 2023 года оказался на 2,2% выше, чем в марте 2023 года, и на 13,4% больше, чем в апреле 2022 года. За отчетный период было отправлено 111 танкеров с СПГ.

При этом основными направлениями поставок стали Великобритания и Нидерланды, а Италия впервые с мая 2022 года вошла в пятерку главных получателей американского СПГ.