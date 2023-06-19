Поддельный алкоголь продолжает губить иранцев

Количество пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в иранской провинции Альборз, расположенной на севере страны, достигло до 171.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в понедельник утром сообщалось о 155 случаях отравления.

"По последним данным, число людей, за последние пять дней отравившихся содержащим метанол алкоголем, достигло 171 человека", - сообщил декан Медицинского университета провинции Шахрам Сайяди.

Днем ранее командующий силами правопорядка провинции генерал Хамид Хадаванд сообщил о задержании 6 человек по делу о распространении суррогатного алкоголя, ставшего причиной отравлений.

По словам командующего, следствие установило, что изготовители продукции незаконным путем получали испорченный технический спирт с завода по производству спреев для тела. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 6,5 тысяч литров этого спирта с завода и опечатали предприятие.

Напомним, что ранее мы писали о начале массового отравления алкоголем в Иране.