Антимонопольный регулятор Турции начал расследование против Google

Антимонопольный регулятор Турции "Совет по конкуренции" в понедельник сообщил о начале фактического расследования в отношении группы компаний, относящихся к холдингу Alphabet Inc. Об этом говорится в решении регулятора на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Советом по конкуренции было принято решение в рамках предварительного следствия в отношении компаний Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited и Google Reklamcilik ve Pazarlama Ltd. Sti. При обсуждении информации, документов и выводов, полученных в ходе предварительного исследования, Комиссия по конкуренции сочла эти выводы серьезными и достаточными для того, чтобы определить, есть ли нарушение закона номер 4054 об онлайн-рекламе и услугах рекламных технологий. Принято решение о возбуждении дела для выяснения экономической добросовестности компании", - говорится в заявлении ведомства.

В начале февраля совет возбудил дело против компании Google, ее материнской и дочерних структур в связи с нарушением антимонопольного законодательства в части предоставления услуг поиска в интернете. Регулятор провел предварительное следствие о злоупотреблениях со стороны этих компаний их доминирующим положением на рынке поисковых услуг.