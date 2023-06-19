США и Китай изучат возможность создания рабочей группы по химпрепаратам

Вашингтон и Пекин изучат возможность создания рабочей группы по химпрепаратам, используемым при производстве наркотиков. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Пекине заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы согласились изучить возможность создания рабочей группы и [изучить] совместные усилия, чтобы мы могли перекрыть поток прекурсоров, которые способствовали разжиганию этого кризиса и росту числа смертей [от наркотиков в США]", - сказал он.