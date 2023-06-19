Крупная оппозиционная партия Германии призвала распустить Евросоюз

Крупная оппозиционная немецкая партия "Альтернатива для Германии" призвала к контролируемому роспуску Европейского союза (ЕС). Проект партийной программы приводит издание Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы стремимся к упорядоченному роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций", - сообщается в документе программы, представленном федеральной комиссией партии.

В "Альтернативе для Германии" мотивировали свой призыв тем, что ЕС якобы превратился в "управляемую неконтролируемой бюрократией недемократическую конструкцию", и нынешние элиты отошли от первоначальных идей европейского сообщества. "Наше терпение в отношении ЕС исчерпано", - подчеркнули в оппозиционной партии.

Отмечается, что "Альтернатива для Германии" также призывает к роспуску Европарламента. По мнению оппозиционеров, решение о вступлении ФРГ в новое европейское сообщество должно приниматься только на общенациональном уровне в ходе референдума.