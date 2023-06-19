Страны ЕС выступили против разрешения субсидирования угольных электростанций в ЕС

Большинство стран ЕС выступают против предложения шведского председательства Совета ЕС разрешить возобновление субсидирования угольных электростанций в Евросоюзе в качестве временной меры для компенсации отказа от российского газа и атомной энергетики. Об этом заявил министр энергетики Люксембурга Клод Тюрм в понедельник по прибытии на проходящее в Люксембурге заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики. Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу шведское председательство [в Совете ЕС] сделало нечто поразительное, что подорвет нашу климатическую политику, путем возвращения возможности субсидирования угольных электростанций. У нас есть большая группа стран ЕС, которые отвергнут шведские предложения, мы говорим им четкое "нет", - заявил министр.

Его поддержала министр энергетики Бельгии Тинне Ван Дер Стратен. Она подчеркнула, что Бельгия уже "приняла законодательство о резком сокращении углеродных выбросов к 2023 году и о переходе к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2040 году, поэтому не может согласиться на это предложение".

С аналогичной позицией выступил министр энергетики Испании, а Франция заявила, что эта мера должна "соотноситься с индивидуальными особенностями энергобаланса каждой из стран ЕС.

В 2022 году на фоне отказа от российской нефти и газа, а также продолжающегося курса в большинстве страны ЕС на отказ от атомной энергетики многие страны Евросоюза вновь расконсервировали свои угольные электростанции в качестве резервных мощностей для компенсации пиков энергопотребления. К заседанию Совета ЕС 19 июня, на котором обсуждается проект реформирования рынка электричества ЕС, шведское председательство предложило временно узаконить возможность государств субсидировать свою угольную энергетику, чтобы гарантировать отсутствие блэкаутов в процессе перехода в зеленой энергетике и высокой нестабильности цен в Европе на природный газ, который является самым экологичным из всех видов углеродного топлива.

Уголь является наиболее дешевым и одновременно самым грязным видом углеродного топлива, причем не только с точки зрения углеродных выбросов (углекислого и угарного газов), но и твердых выбросов в виде сажи.

Шведскую идею активнее всех поддерживает традиционная "угольная страна" - Польша, в энергобалансе которой в 2022 году уголь занимал 69%.