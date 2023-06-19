Землетрясение в Турции
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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Эрзерум․

Как передает Day.Az, соотвествующую информацию предоставило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Отмечается, что подземные толчки зарегистрированы в 14.43 по местному времени в районе Ашкале.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12,52 километра.
 