Байден рассчитывает провести встречу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден все еще рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, информации о дате возможной встречи нет.

"У меня нет ничего конкретного, чтобы сказать вам. Президент намерен это сделать (встретиться - ред.). Конкретной информации о дате встречи нет", - сказала она.