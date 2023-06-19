https://news.day.az/world/1574692.html Байден рассчитывает провести встречу с Си Цзиньпином - Белый дом
Байден рассчитывает провести встречу с Си Цзиньпином - Белый дом
Президент США Джо Байден все еще рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, информации о дате возможной встречи нет.
"У меня нет ничего конкретного, чтобы сказать вам. Президент намерен это сделать (встретиться - ред.). Конкретной информации о дате встречи нет", - сказала она.
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