ЕС сократил импорт российской нефти в 10 раз

Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в марте импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе сократился до 1,4 млн тонн по сравнению с уровнем марта 2022 года (15,2 млн т), передает Day.Az.

По мнению экспертов Eurostat, причиной сокращения импорта российской нефти стал шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ, принятый в июне 2022 года. С 5 декабря 2022 года в ЕС запрещена покупка танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года - импорт российских нефтепродуктов.

В марте 2023 года совокупный импорт сырой нефти составил 1,17 млн ​​т, а нефтепродуктов - 0,3 млн т. При этом в январе 2022 года объем импорта нефтепродуктов из РФ составил 3,3 млн т, а нефти - 12,4 млн т.

Таким образом, импорт нефти сократился на 91%, а нефтепродуктов - на 92%.