ВС Турции ликвидировали двух террористов РПК в Ираке
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, террористы были нейтрализованы в зоне проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".

Турецкие военные изъяли две винтовок М-16, гранаты, 180 патронов калибра 5,56 миллиметра, боеприпасы к РПГ-7, бинокль ночного видения, фотоаппарат и различные предметы.