https://news.day.az/world/1574711.html ВС Турции ликвидировали двух террористов РПК в Ираке
ВС Турции ликвидировали двух террористов РПК в Ираке
Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, террористы были нейтрализованы в зоне проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".
Турецкие военные изъяли две винтовок М-16, гранаты, 180 патронов калибра 5,56 миллиметра, боеприпасы к РПГ-7, бинокль ночного видения, фотоаппарат и различные предметы.
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