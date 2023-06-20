https://news.day.az/world/1574737.html Сильный пожар в центре Москвы - ВИДЕО
Сильный пожар в центре Москвы - ВИДЕО
У станции метро "Новослободская" в центре Москвы начался пожар. Вечером 19 июня загорелась стройплощадка. РЕН-ТВ публикует кадры с места происшествия, передает Day.Az.
Известно, что пожар начался в строящемся одноэтажном здании, расположенном по адресу: улица Новосущевская, дом 14. Как выяснил РЕН ТВ, из здания с помощью автолестницы были спасены шесть человек.
Площадь пожара и его причины устанавливаются. На месте работают спасатели.
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