Сильный пожар в центре Москвы

У станции метро "Новослободская" в центре Москвы начался пожар. Вечером 19 июня загорелась стройплощадка. РЕН-ТВ публикует кадры с места происшествия, передает Day.Az.

Известно, что пожар начался в строящемся одноэтажном здании, расположенном по адресу: улица Новосущевская, дом 14. Как выяснил РЕН ТВ, из здания с помощью автолестницы были спасены шесть человек.

Площадь пожара и его причины устанавливаются. На месте работают спасатели.