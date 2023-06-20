https://news.day.az/world/1574740.html Жестокое нападение мигранта на женщину с ребенком во Франции - ВИДЕО
Жестокое нападение мигранта на женщину с ребенком во Франции - ВИДЕО
Франция бурлит из-за попавшего на видео вчерашнего нападения мигранта из Африки на женщину с девочкой в Бордо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Нападавший был арестован полицией. Сообщается, что его уже несколько раз ненадолго задерживали, но так и не депортировали, и он уже давно хорошо известен полиции.
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