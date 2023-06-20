Жестокое нападение мигранта на женщину с ребенком во Франции

Франция бурлит из-за попавшего на видео вчерашнего нападения мигранта из Африки на женщину с девочкой в Бордо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Нападавший был арестован полицией. Сообщается, что его уже несколько раз ненадолго задерживали, но так и не депортировали, и он уже давно хорошо известен полиции.