В Британии назвали предполагаемую причину пропажи батискафа у «Титаника»

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри заявил, что пропавший в районе крушения "Титаника" батискаф мог застрять среди его обломков. По его словам, расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают "большое беспокойство", пишет издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это действительно очень тревожно", - подчеркнул военный.

По мнению Пэрри, "оптимистичный" вариант причины пропажи батискафа заключается в том, что судно исправно, но в какой-то момент потеряло связь с поверхностью.

"Он мог застрять в обломках "Титаника". Это действительно могло привести к катастрофической аварии", - выразил он свои опасения.

В свою очередь, бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора рассказал журналистам о сомнениях, что судно успеют найти "вовремя" с учетом того, что кислород на аппарате должен закончиться в районе 09:00 по бакинскому времени в четверг.

Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что на борту батискафа находятся пять человек, в том числе, предположительно, британский миллиардер Хамиш Хардинг. Также уточняется, что судно располагает запасами кислорода на 72 часа.

Днем 19 июня береговая охрана Бостона заявила о туристах, которые захотели увидеть затонувший пассажирский лайнер "Титаник" на подводном аппарате и исчезли. При этом не уточнялось, сколько людей находятся на подводном аппарате.

Позже телеканал Sky News сообщил, что на борту батискафа находится основатель компании Action Group Хамиш Хардинг. Накануне бизнесмен поделился в соцсетях об участии в погружении на борту судна к "Титанику".