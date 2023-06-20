https://news.day.az/world/1574748.html Иран нашел иностранный след в беспорядках
Иран нашел иностранный след в беспорядках
Иран обвиняет около 20 стран в организации беспорядков в 2023 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, с таким заявлением выступил глава разведывательной организации КСИР Сардар Каземи.
Среди стран, активно работающих в этих областях, можно упомянуть Америку, Англию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Францию, Германию, Канаду, Бельгию, Австрию, Албанию, Австралию, Исландию, Италию, Косово, Норвегию, Бахрейн, Новую Зеландию и Израиль.
Ранее мы писали о том, что в Иране не стихают протестные настроения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре