Иран нашел иностранный след в беспорядках

Иран обвиняет около 20 стран в организации беспорядков в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, с таким заявлением выступил глава разведывательной организации КСИР Сардар Каземи.

Среди стран, активно работающих в этих областях, можно упомянуть Америку, Англию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Францию, Германию, Канаду, Бельгию, Австрию, Албанию, Австралию, Исландию, Италию, Косово, Норвегию, Бахрейн, Новую Зеландию и Израиль.

Ранее мы писали о том, что в Иране не стихают протестные настроения.