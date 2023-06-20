Центр исследования турецко-армянских отношений открыт в Турции

В провинции Эрзурум на востоке Турции в понедельник состоялось открытие Центра исследования турецко-армянских отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, на открытии Центра, носящего имя профессора Эрола Кюркчуоглу, выступил глава муниципалитета Эрзурума Мехмет Секмен.

Он напомнил, что известный историк Кюркчуоглу посвятил более 20 лет жизни теме турецко-армянских связей.

Наряду с Центром в Эрзуруме будет также действовать библиотека имени профессора Эрола Кюркчуоглу, в фонде которого собраны тысячи документов и публикаций на тему армяно-турецких отношений. "Согласно архивным документам, армянские банды убили в Эрзуруме более 50 тыс. мирных жителей. Причем людей подвергали таким жестоким пыткам, каких не было даже в период инквизиции. Убивали беззащитных стариков, женщин и детей", - напомнил Секмен.

По его словам, зверства армянских банд фиксировались ни только в Эрзуруме, но и в других частях Восточной Анатолии.

Глава муниципалитета выразил надежду на то, что новый Центр внесет вклад в разоблачение лжи о т.н. "геноциде армян".