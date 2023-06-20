Пять европейских стран договорились совместно закупить ПЗРК Mistral

Пять государств Европы договорились совместно приобрести комплексы ПВО Mistral. Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, Франция, Бельгия, Кипр, Венгрия и Эстония подписали соглашение о намерениях по совместной закупке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) ПВО Mistral французского производства.

Соглашение было заключено в начале встречи министров обороны пяти стран, проходившей в Париже.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T прибыли на территорию Украины и уже используются. Заявление было сделано политиком по завершении европейской конференции о ПВО в Париже.