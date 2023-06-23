Индия позволила США чинить у себя американские военные корабли

США заключили с Индией соглашение о ремонте и обслуживании кораблей американских военно-морских сил (ВМС) на индийской верфи Larsen and Toubro в окрестностях Ченнаи. Ожидается принятие аналогичного решения и в отношении двух других индийских верфей. О соответствующем двустороннем соглашении сообщается на официальном сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Эти соглашения позволят кораблям ВМС США в середине рейса проходить техническое обслуживание и ремонт на индийских верфях, что будет способствовать экономичному обеспечению военных операций США на различных театрах военных действий", - отмечается в заявлении.

Вашингтон и Нью-Дели также подписали соглашение о совместном производстве реактивного двигателя F414 в Индии. Кроме того, индийская сторона выразила готовность закупать американские беспилотники MQ-9B SeaGuardian.