Экономика Франции столкнулась со спадом

Во втором квартале текущего года экономика Франции столкнулась с рецессией по итогам второго квартала текущего года. В обозримом будущем тенденция спада, скорее всего, сохранится на фоне сокращения деловой и потребительской активностей в производственном секторе и в сфере услуг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные экономиста Гамбургского коммерческого банка Нормана Либке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, экономика Франции падала на протяжении всех трех месяцев второго квартала текущего года. Общий спад составил 0,5%, хотя изначальный прогноз подразумевал нулевой экономический рост - то есть стагнацию.

"До июньского показателя наша модель Nowcast (предсказывающая настоящее, ближайшее будущее и недавнее прошлое состояние выбранного экономического индикатора - "Газета.Ru") сигнализировала об экономическом росте на уровне 0% во втором квартале, при сокращении производства и расширении сферы услуг <...> Теперь ожидается сокращение не только производственного сектора, но и сферы услуг, а вместе с ним и общего отрицательного экономического роста", - заключил Либке.