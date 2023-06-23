https://news.day.az/world/1575925.html Названа предварительная версия пожара в лесу в Турции
Названа предварительная версия пожара в лесу в Турции
Пожар в лесу около турецкого курортного города Мармарис мог начаться из-за попыток скрыть следы убийства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой издание Hurriyet.
Прокуратура страны установила, что пожар не имеет природное происхождение. По версии правоохранителей, в лес выбросили тело убитого мужчины и подожгли его, чтобы скрыть следы преступления.
В ведомстве сообщили о начале широкомасштабного расследования обстоятельств.
Лесной пожар в Мармарисе начался днем 23 июня. В его тушении приняли участие пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. Во время тушения пожара в районе очага возгорания нашли труп.
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