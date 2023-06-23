Названа предварительная версия пожара в лесу в Турции

Пожар в лесу около турецкого курортного города Мармарис мог начаться из-за попыток скрыть следы убийства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой издание Hurriyet.

Прокуратура страны установила, что пожар не имеет природное происхождение. По версии правоохранителей, в лес выбросили тело убитого мужчины и подожгли его, чтобы скрыть следы преступления.

В ведомстве сообщили о начале широкомасштабного расследования обстоятельств.

Лесной пожар в Мармарисе начался днем 23 июня. В его тушении приняли участие пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. Во время тушения пожара в районе очага возгорания нашли труп.