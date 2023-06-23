После заявлений Пригожина возбудили дело о призыве к вооруженному мятежу
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После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ. 

НАК требует от Пригожина прекратить противоправные действия.