https://news.day.az/world/1575927.html После заявлений Пригожина возбудили дело о призыве к вооруженному мятежу
После заявлений Пригожина возбудили дело о призыве к вооруженному мятежу
После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу,
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.
НАК требует от Пригожина прекратить противоправные действия.
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