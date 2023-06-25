Прибыль от драки Маска и Цукерберга оценили

Президент UFC (американская промоутерская компания по смешанным единоборствам - ММА) Дана Уайт в интервью TMZ Sports оценил потенциальную прибыль от боя Илона Маска и Марка Цукерберга в миллиард долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уайт рассказал, что говорил с обоими миллиардерами после их спора в социальных сетях и они "абсолютно серьезны" в отношении будущего поединка. Он отметил, что уже начал подготовку к его проведению и считает, что это будет "самый крупный бой за всю мировую историю, грандиознее всего, что когда-либо проводилось". По его словам, плата за просмотр драки двух миллиардеров побила бы все рекорды. Обычная цена за просмотр боя в UFC составляет 80 долларов, но президент ассоциации сказал, что для поединка Маска и Цукерберга она будет увеличена до 100 долларов.

На данный момент самым громким событием в UFC считается бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера в 2017 году, который принес организаторам 600 миллионов долларов. Однако доход от драки богатейшего человека в мире и находящегося на десятой строчке рейтинга миллиардеров может быть втрое выше, считает Уайт. По мнению главы UFC, ни Маск, ни Цукерберг не нуждаются в деньгах и могли бы направить прибыль на благотворительность.

Конфликт между предпринимателями начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации в одном из своих постов в принадлежащей ему социальной сети, и Цукерберг ответил, что принимает вызов.