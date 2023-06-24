https://news.day.az/world/1575963.html Демонстрация робособаки проекта Vision 60 в США - ВИДЕО
Демонстрация робособаки проекта Vision 60 в США - ВИДЕО
Демонстрация робособаки проекта Vision 60 на слушаниях Палаты представителей США на тему "Использование передовых технологий для обеспечения безопасности Америки" попала на видео.
Данная робособака может иметь решающее значение для безопасности границ утверждает разработчик, компания Ghost Robotics.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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